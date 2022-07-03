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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Zafer Göder - Spor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, çabukluk çalışması yaptı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, yarım sahada oynadıkları çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Zafer Göder - Spor

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