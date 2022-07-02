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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

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