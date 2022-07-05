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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde, kırmızı-beyazlı ekibin kampta olduğu otelin sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan ümit milli takımına davet edilen Kerem Atakan Kesgin, iznini tamamlamasının ardından Bolu'daki kampa katılarak çalışmalara başladı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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