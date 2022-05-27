Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Kurtulan - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

- Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor Kutlamalara kangal köpeği damgası! Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da taraftarlar, cadde ve sokaklarda kutlamaları sürdürüyor.

- Sivasspor'da taraftarların kupa sevinci sürüyor

Kutlamalara kangal köpeği damgası!

SİVAS - Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan DG Sivasspor'da taraftarlar, cadde ve sokaklarda kutlamaları sürdürüyor. Kutlamaya boynunda atkı ile getirilen kangal köpeği damgasını vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor, kente adeta bayram havası yaşatıyor. Binlerce taraftar, kutlama coşkusunu şehre bir kez daha yaşattı. Cadde ve sokaklarda araçlardan inen kalabalık taraftar topluluğu meşaleler yakarak takımlarının lehinde tezahüratlar yaptı. Yoldan geçen araçları sallayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

İstasyon Caddesi'nde yürüyerek Sivasspor bayrakları sallayan taraftar, kupanın kente gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Kangal köpeğine yoğun ilgi

Kutlamalara boynunda Sivasspor atkısı ile getirilen kangal köpeği ayrı bir renk kattı. Bir taraftar kangal köpeğini boynuna atkı takarak kutlamalara getirdi. Köpeğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar, o onları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title