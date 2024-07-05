Sivasspor'da sporculara gruplar halinde performans testi yapıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı sporculara kampın 5. gününde gruplar halinde performans testi yapıldı. Teknik Direktör Bülent Uygun da bu süreçte yer alarak sonuçları yakından inceledi. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor'da, sporculara gruplar halinde performans testi yapıldı.
Trendyol S'per Lig ekiplerinden Sivasspor, 2024-2025 sezonu 'ncesi hazırlıklarını s'rd'r?yor. Kırmızı-beyazlı sporculara kampın 5. g'n?nde gruplar halinde performans testi yapıldı. Teknik Direkt'r B'lent Uygun da bu s're'te yer alarak sonu'ları yakından inceledi.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS