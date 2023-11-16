Sivasspor'da Samba Camara'ya doğum günü sürprizi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da defans oyuncusu Samba Camara'nın 31. doğum günü kutlandı. Kulüp tarafından düzenlenen sürpriz organizasyonda Camara, doğum günü pastasını keserek takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 31 yaşına giren defans oyuncusu Samba Camara için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde defans oyuncusu Samba Camara için sürpriz organizasyon düzenlendi.

Samba Camara, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.