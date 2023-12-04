Sivasspor'da sakatlıklar: Barrow, Başsan ve Rodrigues Fenerbahçe maçında yok
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Modou Barrow'un arka adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hafta içinde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Emrah Başsan'a yapılan kontrollerde sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında dün yapılan son antrenmanda sağ alt adalesinden sakatlanan Gerson Rodrigues'in adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği, sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarıldı.