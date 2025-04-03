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Sivasspor'da Sakatlık Şoku: Kaleci Nikolic Ameliyat Olacak

Sivasspor'da Sakatlık Şoku: Kaleci Nikolic Ameliyat Olacak
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Sivasspor, antrenmanda sakatlanan kaleci Djordje Nikolic'in sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. 27 yaşındaki kalecinin bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sivasspor, antrenmanda sakatlanan kaleci Djordje Nikolic'in sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, sakatlık haberiyle sarsıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, kaleci Djordje Nikolic'in sakatlandığını duyurdu. Sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilen file bekçisi ameliyat olacak. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanmıştır. Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki kalecinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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