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Sivasspor'da Sakatlık Şoku: Alex Pritchard'ın Adalesinde Yırtık Tespit Edildi

Sivasspor'da Sakatlık Şoku: Alex Pritchard'ın Adalesinde Yırtık Tespit Edildi
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Sivasspor, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan oyuncusu Alex Pritchard'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Sivasspor Kulübü, Hatayspor maçında sakatlanan Alex Pritchard'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Alex Pritchard'ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, Alex'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard'ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Sivasspor Futbol Sağlık sivas Spor

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