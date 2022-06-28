Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Bazı sporcular kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. (Oğuzhan Sarzep/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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