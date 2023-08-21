Sivasspor'da Roman Kvet ilk resmi maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Roman Kvet kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Roman Kvet kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye yedekte başlayan 26 yaşındaki futbolcu Roman Kvet, maçın 85. dakikasında Clinton N'Jie'nin yerine oyuna girdi. Kvet ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarının beğenisini kazandı. - SİVAS