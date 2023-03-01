Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve futbolcular depremzede çocuklarla buluştu

DG Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Sivas Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzede çocukları ziyaret ederek forma hediye etti.

DG Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Sivas Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzede çocukları ziyaret ederek forma hediye etti.

Türkiye kayıplarına ağlarken bir yandan da ikinci bir hayata merhaba diyen depremzedeler için seferber oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımın tüm oyuncuları, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Sivas Kredi Yurtları Kurumuna getirilen depremzedelerin çocuklarını ziyaret etti.

Sivas Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne gelen Rıza Çalımbay ve futbolcular, burada konaklayan depremzede aileler ve çocukları ile bir araya geldi. Çocuklara forma veren Çalımbay ve futbolcular, onların iyi vakit geçirmelerini sağladı. 58 yaşındaki teknik adam ve öğrencileri depremzede ailelerin fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

Çalımbay: "Avrupa maçına davet ediyoruz"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ellerinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Çalımbay, "Bizler gerçekten çok üzgünüz. Deprem felaketi bizleri de derinden etkiledi. Şunu gördük Türkiye bir anda birleşti. Her yerden akın akın yardımlar gitti. Ülke olarak talihsiz olay yaşadık, inşallah bundan sonra daha görmeyiz. Bizler orada olmasak bile o acıyı hissettik. Maçlarımız ertelendi, bu tür felaket varken zaten futbol oynamak çok zordu. Şu anda bile futbol oynamak zor. Yardıma ihtiyaçlı kişilere kol kanat germek zorundayız. İnşallah sizleri maçımıza davet edeceğiz. Bizim ayın 16'sında Avrupa kupası maçımız var ve o maça hepinizi bekliyoruz. Bizim davetlimiz olarak sizleri orada görmek istiyoruz. İnsanların üzüntüsü yavaş yavaş sona erdikçe bizde maçlarımıza başlayacağız. Hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür şanssızlıkları bir daha yaşamayız. Hepiniz Sivas'a hoş geldiniz. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" şeklinde konuştu.

Programa Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivasspor Kulübü As Başkanlarından Faruk Taşseten de katıldı. - SİVAS