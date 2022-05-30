Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Haberler

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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve 6 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'i 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra futbolcular Ahmet Oğuz, Samba Camara, Fayçal Fajr ve Jorge Felix'in sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon kiralık olarak oynayan Kayode ve Moussa Konate de mukaveleleri sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

Sivasspor yönetiminin, yeni sezon öncesi Rıza Çalımbay ve futbolcularla görüşme yapması bekleniyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig Rıza Çalımbay Sivasspor Mayıs Spor Haberler

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