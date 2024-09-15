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Sivasspor'da Rey Manaj Sakatlandı

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Sivasspor'un oyuncusu Rey Manaj, Gaziantep FK ile oynanan maçta sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmesi nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor'da arka adalesinde yırtık tespit edilen Rey Manaj'ın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sivasspor'da Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki oyuncu Rey Manaj'ın sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edildiği açıklandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır. Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Sivasspor 3-sayfa Futbol sivas Spor

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