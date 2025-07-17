Sivasspor'da Queensy Menig'den Kötü Haber
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp, sporcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol kanat oyuncusu Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağlarında kopma, sol omuz AC ekleminde ise çıkık tespit edildiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesi Sivas'ta sürdürülen hazırlıklar kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sporcumuzun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Menig'e geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor