Sivasspor Kulübü, 10 Haziran Cumartesi günü olağan genel kurul yapacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 17 Haziran Cumartesi günü aynı saat ve yerde gerçekleşecek.

DG Sivasspor Kulübü, 10 Haziran Cumartesi günü olağan genel kurul yapacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 17 Haziran Cumartesi günü aynı saat ve-yerde gerçekleşecek.

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Sivasspor'da, olağan genel kurul kararı alındı. Genel kurul 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul, 17.06.2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur" denildi. - SİVAS