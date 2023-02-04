Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç Spor Haberleri Beşiktaş'ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı. Beşiktaş'ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı. Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. Deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi ise tribünlere giderek taraftarla beraber üçlü çektirdi. Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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