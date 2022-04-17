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Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

AA - Serhat Zafer - Spor
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Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ile 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ile 20 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Ligde dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 20 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

AA / Serhat Zafer - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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