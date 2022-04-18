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Sivasspor'da kupa mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da kupa mesaisi

DG Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesinde bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

ANTALYA (İHA) - DG Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesinde bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Serik'te yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya geçerek kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

Sivasspor'da kupa mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Antalya, Spor, Haberler

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