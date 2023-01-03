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Sivasspor'da Konya maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Sivasspor'da Konya maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Yiğidolar bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar bugün Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Konyaspor ile Sivasspor 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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