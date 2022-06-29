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Sivasspor'da öncelikli kombine satışları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da öncelikli kombine satışları başlıyor

DG Sivasspor'un 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

DG Sivasspor'un 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

Sivasspor Kulübü öncelikli kombine satışlarının 6 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her sezon olduğu gibi bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanıtacaktır. Bu çerçevede eski kombine kart sahipleri için kombine satışa 06 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü sona erecektir. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacaktır. Taraftarlarımız dilediği yerden passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartlarının minimum vize tarihi 31.05.2023 olmalıdır. Kadın tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombinene al, bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek takımını yalnız bırakma."

Yeni sezonunda geçerli olacak kombinelerin fiyatları ise şöyle:

1. Kategori VIP Alt A-B-E Blok: 1.200 TL

2. Kategori Maraton Alt ve Üst C-D-E Blok: 800 TL

3. Kategori Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Blok: 600 TL

4. Kategori Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Blok: 400 TL

5. Kategori VIP Üst B Blok Bayan Tribün: 400 TL - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

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