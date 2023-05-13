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Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Rıza Çalımbay Kasımpaşa Sivasspor Spor Haberler

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