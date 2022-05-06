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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile sarı kart cezalısı olan Fayçal Fajr takımını yalnız bırakacak.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Haberler

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