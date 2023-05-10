Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan olan Sivasspor 2 günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kasımpaşa Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title