Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS