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Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Spor
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- Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde bire bir hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günü tamamladı.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. GZT Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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