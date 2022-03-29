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Sivasspor'da Giresun mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor'da Giresun mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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