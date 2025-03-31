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Sivasspor'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Sivasspor'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni
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Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bayramlaşma töreni düzenledi. Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular, bayramın birlik ruhunu paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Sivasspor'da geleneksel bayramlaşma töreni, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Başkan Vekili Burak Özçoban, As Başkanlardan Erhan Ekici, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen bayramlaşma programında, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular bayramın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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