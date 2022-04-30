Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik - Haberler

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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James takımını yalnız bırakacak.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Haberler

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