Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi Spor Haberleri DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi. DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor, ligin 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Hatayspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 23 Eylül Cuma günü akşam yapacağı antrenmanla başlayacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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