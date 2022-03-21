Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Haberler

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Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında dün sahasında Altay'ı 2-1 yenen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 25 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Milli, Spor, Haberler

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