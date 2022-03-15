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Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu lisans kriterleri doğrultusunda Demir Grup Sivasspor'da kulüpte ve stadyumda çalışanlara eğitim verildi.

SİVAS (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu lisans kriterleri doğrultusunda Demir Grup Sivasspor'da kulüpte ve stadyumda çalışanlara eğitim verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda çalışan Sivasspor Kulübü personeline ilk yardım, emniyet, güvenlik, yangın, deprem ve terörle mücadele eğitimi düzenlendi.

Ayrıca kulüp doktoru Burak Ayyıldız da kalp masajı, bilinç kaybı, boğulma, hastayı taşıma ve diğer acil konularda çeşitli bilgiler verdi.

Eğitimde, kulüp genel müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.

Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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