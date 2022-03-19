Sivasspor'da Altay maçı öncesi 4 eksik - Haberler

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Sivasspor'da Altay maçı öncesi 4 eksik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Altay maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor yarın sahasında Altay ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Mustapha Yatabare, Pedro Henrique ile sarı kart cezalısı olan Erdoğan Yeşilyurt, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

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