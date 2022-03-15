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Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Spor
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Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 3 hafta aranın ardından yeniden 3 puanla tanışan Demir Grup Sivasspor, futbolculara verilen 1 günlük iznin ardından Altay maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat  sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

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