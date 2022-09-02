Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi! Spor Haberleri DG Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Musa transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın. DG Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Musa transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Ahmed Musa transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Musa transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi. Fatih Karagümrük ise Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. 29 yaşındaki golcü geçen sezon 34 maçta 4 gollük performans ortaya koymuştu. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor'da Ahmed Musa an meselesi! - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.