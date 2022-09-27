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Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi

Spor Haberleri

Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Ahmed Musa ameliyat edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Ahmed Musa ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Musa'nın ligde oynanan MKE Ankaragücü maçında sol kolunda kırık tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada oyuncunun, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Berkan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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