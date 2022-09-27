Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Ahmed Musa ameliyat edildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Ahmed Musa ameliyat edildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Musa'nın ligde oynanan MKE Ankaragücü maçında sol kolunda kırık tespit edildiği hatırlatıldı. Açıklamada oyuncunun, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Berkan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edildiği bildirildi. Spor Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Haberler

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