Sivasspor'da Aaron Appindangoye'nin acı günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin annesi hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Halife Yalçınkaya - Spor Spor Haberler

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