Sivasspor'da 3 günlük izin sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor ligin 38. ve son hafta maçında 6 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS