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Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Pendikspor maçı öncesi EY Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Pendikspor maçı öncesi EY Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Pendikspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncularından Charis Charisis ile forvet Rey Manaj, Pendikspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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