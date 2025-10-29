Sivasspor, Cumhuriyet Bayramı'nı İdmanda Kutladı

Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Ümraniyespor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun yaşandığı sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Futbol takımımız, bugünkü antrenman öncesinde ay-yıldızlı bayrağımızı gururla açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!" notu da eklendi. - SİVAS