Sivasspor, Cumhuriyet Bayramı'nı idmanda kutladı

Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Artvin Hopaspor karşılaşması için idman yaptıkları Alanyaspor Tesisleri'nde kutladı.

Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Artvin Hopaspor karşılaşması için idman yaptıkları Alanyaspor Tesisleri'nde kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyet 100 Yaşında" notu da eklendi. - SİVAS