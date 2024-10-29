Sivasspor, Cumhuriyet Bayramı'nı Futbol Antrenmanı ile Kutladı

Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Çaykur Rizespor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun yaşandığı sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notu da eklendi. - SİVAS