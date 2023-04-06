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Sivasspor çift kale maç yaptı

Sivasspor çift kale maç yaptı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 09 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

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