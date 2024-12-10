Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Sivasspor, mevcut sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.

2022-2023 sezonunda kadroya dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takım ve şehirle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncu Charis Charisis, Sivasspor'a önemli katkılar sağlamaya devam edecek. Başkan Bahattin Eken, Charis Charisis ile yaptığı görüşmede 3 yıllığına yeni anlaşmaya vardı. - SİVAS