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Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıl Daha Anlaştı

Sivasspor, Charis Charisis ile 3 Yıl Daha Anlaştı
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Net Global Sivasspor, 2022-2023 sezonunda kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Charisis'in performansı ve takıma katkıları övgüyle belirtildi.

Net Global Sivasspor, sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda bitecek orta saha oyuncusu Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuza dahil olan ve hem sahadaki performansıyla hem de takımımız ve şehrimizle kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Yunan oyuncumuz Charis Charisis, Net Global Sivasspor'umuza önemli katkılar sağlamaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in yaptığı görüşmede Charis Charisis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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