Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Güncelleme:

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karagöl, yeni transfer ettikleri futbolcuların forma şansı bulduğunu ve gelecek haftalarda daha ofansif oyun oynayacaklarını belirtti. Ara transfer döneminin zor geçtiğini dile getiren Karagöl, takımlarına güvenmelerini isteyen taraftarlara teşekkür etti.

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni transfer ettikleri futbolculardan üçünün maçın son dakikalarında forma şansı bulduğunu belirtti.

Gelecek haftalarda daha ofansif oyun oynayacaklarını aktaran Karagöl, "İnşallah bundan sonraki günler çok daha iyi olacak. 8 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık, yerine 8 oyuncu aldık." dedi.

Karagöl, ara transfer döneminin çok zor geçtiğini, en iyi oyuncuları kadroya katmak istediklerini ve çok çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Onlarca oyuncuyla görüştük. Sürecin sonuna doğru takip edip görüştüğümüz oyuncularla transferin son haftasında imzalarımızı attık. İnşallah bundan sonra performansları çok daha iyi olacak ve çok daha güzel bir Sivasspor seyredeceğiz." diye konuştu.

" Sivas'ın en büyük markası Sivasspor"

Taraftarlardan takımlarına güvenmelerini isteyen Karagöl, "Sivas'ın en büyük markası Sivasspor. Taraftarımız geldiği zaman çok daha güzel şeyler oluyor. Her anlamda çok daha avantajlı oluyoruz. 12'nci adam her zaman taraftar. Bunu bize hissettirsinler, biz de elimizden gelen her şeyi onlar için yapmaya çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları Modou Barrow'a ara transfer döneminde çok teklif geldiğini söyleyen Karagöl, şunları kaydetti:

"Barrow için teklifler vardı. Biz istediğimiz oyuncuyu göndeririz, istemediğimizi göndermeyiz. Barrow'a kadro genişliği açısından takımda ihtiyacımız var. Çünkü önümüzdeki haftalarda bizim de hedefimiz yukarılar, ilk 5'e girmek istiyoruz. Onun için de kadro genişliği önemli. Kadromuzda sakatlık ve cezalı oyuncular sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız günler oldu. Önümüze bir hedef koyduk ve bu hedef doğrultusunda kadro genişliği bizim için çok önemli. Barrow'dan memnunuz ve kalmasını istedik."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Sivasspor Rizespor Sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title