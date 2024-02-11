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Sivasspor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet pozu verdi

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Sivassporlu futbolcular, maç sonunda soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rey Manaj'ın attığı golle maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Hatayspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Çaykur Rizespor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, 'Selam olsun' notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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