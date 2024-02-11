Sivasspor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 8. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 8. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer 17 maçında ise 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1, 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Yiğidolar, 17. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 1-0, 18. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 ve 23. haftada da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 26. hafta maçında ise deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS