Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki 5. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Noah Sonko'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Çaykur Rizespor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, 'Geri dönüşlerin takımı!' notu eklendi. - SİVAS