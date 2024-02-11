Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ömer Faruk Mahir, maçın ardından konuştu. Mahir, "Bu hikayeye emek veren futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bugün neredeyse 4 farklı dizilişle maça çıktık. Planın şifresi 3 puandı. Buna şiddetli şekilde ihtiyacımız da vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla yenen Sivasspor'da Teknik Sorumlu Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mahir, "Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu hikayeyi yazmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyun tamda bizim istediğimiz gibi gitti. Rakibimiz üst sıraları şiddetli bir şekilde rakiplerini kovalıyor. Böyle bir takıma karşı oynamak ve galibiyet elde etmek mutluluk verici bir durum. Bugün duran topların arkasında sevinen biz olduk. Savunma kısmında da iyi bir iş çıkarttık. Bu hikayeye emek veren futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bugün neredeyse 4 farklı dizilişle maça çıktık. Planın şifresi 3 puandı. Buna şiddetli şekilde ihtiyacımız da vardı. Bundan sonra içeride oynayacağımız maçta yine aynı dirayetle oynayacağız. Burada değişmeyen tek şey var taraftarımız. Taraftar gelmiyorsa yene yene getireceğiz. Taraftarımız bugün mükemmeldi çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS